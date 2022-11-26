Гендиректор FA об отказе от повязки One Love: «Понимаю боль, которую испытывают сообщества ЛГБТК+. Это последнее, что мы хотели сделать»

Генеральный директор ассоциации высказался об отказе от повязки One Love.

Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку во время в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны .

«Очень важно понимать, что произошло. Мы ясно дали понять, что хотим носить ее, и мы были полны решимости. Мы объявили, что сделаем это, еще в сентябре, за это время у нас было много встреч с ФИФА, и в субботу перед игрой мы достигли понимания. У нас не было разрешения, но нам грозил штраф.

К сожалению, в день игры они предупредили нас за десять минут – за два часа до того, как мы должны были выйти на игру… они приехали сюда с пятью официальными лицами и представили нам сценарий, при котором, как минимум, любой, кто носит эту повязку, будет оштрафован и вдобавок подвергнется дисциплинарным санкциям.

Они [дисциплинарные санкции] были неограниченными. Они приняли бы дисциплинарные меры против любого игрока, который носил бы повязку. Однако это неясно, они только что сказали, что примут дисциплинарные меры, и, очевидно, это подразумевает неограниченные последствия.

Опять же, мы могли бы сказать много разных слов, и все, что я могу сказать, – мы испытываем сильные чувства. Мы разочарованы, мы злы, мы думаем, что то, как это было сделано, – возмутительно. Это не помоет нам достигнуть эффекта, которого мы хотели достигнуть. Мы хотели показать нашу поддержку сообществу, но не смогли этого сделать.

Мы чувствовали, что не можем поставить игроков в такое положение – они могли потерять возможность сыграть на чемпионате мира. Внезапно они, возможно, столкнутся с дисквалификацией, и это не не тот сценарий, который мы хотели им дать.

Я правда думаю, что соблюдение базовых прав человека должно быть использовано в качестве критерия для присуждения турнира, и это абсолютно необходимая часть обсуждений. И это должно быть сделано в тот момент, когда страны подают заявки на проведение чемпионата мира, а не в ходе обсуждения, которое происходит в процессе подготовки к началу турнира.

Я согласен с принципом, что любая страна, претендующая на проведение чемпионата мира, должна поддерживать базовый уровень прав человека, и мы должны говорить об этом. Я понимаю боль, которую испытывают сообщества [ЛГБТК+], и это [отказ от повязки] – последнее, что мы хотели сделать.

Мы хотим продемонстрировать поддержку этим сообществам, и нас невероятно расстраивает, что мы не смогли этого сделать, – сказал Марк Буллингем в эфире ITV.