Йоканович про 1:0 с «Оренбургом»: «Динамо» сыграло сбалансированно. Поле не лучшего качества, было много невынужденных ошибок»

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Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

«Эта была очень тяжелая игра. Мы сыграли с «Оренбургом» уже третий раз за сезон, эти матчи никогда не даются легко. Сегодня команда проявила амбиции. В атаке мы пытались находить свободные зоны, терзая оборону соперника.

Было много невынужденных ошибок, так как поле не самого лучшего качества. Но мы сыграли сбалансированно. Могу лестно высказаться о Лещуке, он провел замечательный матч и сыграл на ноль», – сказал тренер «Динамо» после домашней победы.

Напомним, «Динамо» заняло первое место в группе Кубка и вышло в верхнюю сетку плей-офф.

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