Войчех Шченсны: «Буффон – лучший для меня, но Яшин тоже легенда, один из лучших в истории»
Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны назвал голкипера Льва Яшина одним из лучших в истории.
– Несколько лет назад вы были номинированы на трофей имени Яшина. Знаете ли вы, кто такой Лев Яшин?
– Конечно знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.
– Что можете сказать о нем?
– Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории.
Для меня лучший – Буффон, но Яшин тоже легенда футбола, – сказал голкипер сборной Польши.
Шченсны – супергерой: отбил пенальти и спас на добивании. Лидер по сэйвам на ЧМ
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