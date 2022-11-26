Войчех Шченсны: «Буффон – лучший для меня, но Яшин тоже легенда, один из лучших в истории»

Вратарь «Ювентуса» назвал голкипера Льва Яшина одним из лучших в истории.

– Несколько лет назад вы были номинированы на трофей имени Яшина. Знаете ли вы, кто такой ?

– Конечно знаю! Возможно, однажды я выиграю этот приз. Но у меня осталось не так много времени для этого.

– Что можете сказать о нем?

– Не знал его лично. Он играл задолго до меня. Это один из лучших вратарей в истории.

Для меня лучший – Буффон, но Яшин тоже легенда футбола, – сказал голкипер сборной .

Шченсны – супергерой: отбил пенальти и спас на добивании. Лидер по сэйвам на ЧМ