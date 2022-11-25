Тренер Эквадора про 1:1 с Нидерландами: «Играли на равных с командой ван Гала, которая не проигрывает 17 матчей. Горжусь»

Тренер сборной прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) во 2-м туре .

«Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: «Мы проиграли, потому что мы молоды, потому что нам не хватает опыта».

Мы были шокированы результатом Сенегала (победа 3:1 над Катаром – прим. Sports.ru) и испытывали понятное уважение к Нидерландам. Но я сказал, что есть 90 минут, чтобы показать, что парни справились с задачей. Они заслужили сравнять счет в 1-м тайме и с таким же настроем встретили второй.

Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я доволен.

Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты. И мы по ходу матча не чувствовали, что мы ниже их», – сказал Густаво Альфаро.