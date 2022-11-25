Валенсия первым в истории ЧМ забил 6 голов подряд за южноамериканскую страну
Эннер Валенсия забил шесть последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира.
33-летний нападающий «Фенербахче» отличился во втором тайме игры группового раунда ЧМ-2022 против сборной Нидерландов (1:1).
В первом матче турнира с командой Катара (2:0) Валенсия сделал дубль.
На ЧМ-2014, в котором Эквадор принимал участие, форвард забил три гола.
Валенсия стал первым игроком в истории турнира, забившим шесть голов подряд за южноамериканскую страну
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