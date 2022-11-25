Дидье Дешам: «Дания недооценена и доставила Франции много хлопот. Должны убедиться, что изменим тенденцию, не говоря о реванше»
Дидье Дешам считает, что сила сборной Дании недооценена.
26 ноября сборные Франции и Дании сыграют в матче группового этапа ЧМ-2022.
– Как вы объясните недавние сложности сборной Франции против Дании? Это недооцененная команда?
– Могу это подтвердить. Я уже несколько раз говорил, что эта команда недооценена с ее реальной силой.
Они доставили нам много хлопот. Поэтому мы должны убедиться, что изменим эту тенденцию, не говоря уже о реванше.
Эта команда всегда способна изменить свою систему, что может привести к разным трудностям, – сказал главный тренер сборной Франции.
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