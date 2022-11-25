Дидье Дешам: «Дания недооценена и доставила Франции много хлопот. Должны убедиться, что изменим тенденцию, не говоря о реванше»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Дании по футболу ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам считает, что сила сборной Дании недооценена.

26 ноября сборные Франции и Дании сыграют в матче группового этапа ЧМ-2022.

– Как вы объясните недавние сложности сборной Франции против Дании? Это недооцененная команда?

– Могу это подтвердить. Я уже несколько раз говорил, что эта команда недооценена с ее реальной силой.

Они доставили нам много хлопот. Поэтому мы должны убедиться, что изменим эту тенденцию, не говоря уже о реванше.

Эта команда всегда способна изменить свою систему, что может привести к разным трудностям, – сказал главный тренер сборной Франции.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные