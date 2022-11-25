Катар впервые забил на чемпионатах мира – Сенегалу во 2-м матче ЧМ-2022

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Катар впервые в истории забил на чемпионате мира.

На 78-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала (1:3, второй тайм) головой забил нападающий сборной Катара Мохаммед Мунтари.

Для Катара это первый гол в истории на чемпионатах мира. ЧМ-2022 – первый в истории этой сборной, на него она квалифицировалась как страна-хозяйка турнира.

В первом матче ЧМ-2022 сборная Катара уступила Эквадору со счетом 0:2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Катаром и Сенегалом.

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