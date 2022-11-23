Фердинанд об уходе Роналду из «МЮ»: «Тен Хаг получил то, что хотел. Обе стороны довольны»

высказался об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».

37-летний нападающий сборной и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее Криштиану дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага.

«Я думаю, что теперь обе стороны довольны. Очевидно, что он дал интервью с настроем покинуть клуб. Он был недоволен и ясно дал это понять.

Но я считаю, что Эрик тен Хаг также получил то, что хотел, в этой ситуации. Обе стороны довольны, двигаемся дальше. Следующая глава для .

Полагаю, что [следующий шаг Роналду] зависит от мотивации. Лига чемпионов, деньги? Просто продолжать играть в месте с хорошим климатом? Это будет происходить за кулисами, но я уверен, мы все узнаем в свое время», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC.

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду

Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану