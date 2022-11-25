Англия — США: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В последнем матче первого дня второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Англии и США. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Англия – США

Во сколько матч Англия – США

Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу – Райс, Маунт, Беллингем – Сака, Кейн, Стерлинг.

США: Тернер – Дест, Рим, Циммерман, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Райт, Веа.

Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Уэльса и Ирана.