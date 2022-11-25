Англия — США: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В последнем матче первого дня второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Англии и США. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Где смотреть матч Англия – США
Стали известны стартовые составы команд.
Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу – Райс, Маунт, Беллингем – Сака, Кейн, Стерлинг.
США: Тернер – Дест, Рим, Циммерман, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Райт, Веа.
Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Уэльса и Ирана.
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