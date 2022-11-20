Швейцария — Камерун — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 24.11.2022

В рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграли национальные команды Швейцарии и Камеруна. Матч прошел в Эль-Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб». Команды представляют группу G. Матч завершился победой Швейцарии со счетом 1:0. Автор единственного гола Бреэль Эмболо.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Первый опасный момент состоялся на 10 минуте. Камерунцам удалась быстрая атака с двумя ударами. С первым справился голкипер, второй удар отправил мяч выше ворот. На 14 минуте Шупо-Мотинг убежал один на один с вратарем, но Зоммер не позволил себя переиграть. К 30 минуте сборные обменялись опасными атаками, но к акцентированным ударам по воротам это не привело. Уже в компенсированное время Швейцария удачно разыграла угловой. Защитник Аканджи пробил головой и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Швейцария активно начала второй тайм. На 48 минуте Эмболо получил передачу от Шакири в центре штрафной. Форвард пробил мимо голкипера и открыл счет в матче. На 57 минуте Камерун ответил за пропущенный гол. Шупо-Мотинг прорвался по лицевой линии и пробил в ближний угол. Зоммер перевел мяч на угловой.

На 65 минуте швейцарцы провели атаку, аналогичную той, которая привела к голу. Из центра штрафной пробил Рубен Варгас, но Онана сумел парировать удар. В концовке тайма Швейцария была ближе к голу. Команда опасно разыграла угловой и записала в свой актив два удара, в том числе один дальний от Гранита Джаки. Ко второму тайму было добавлено 6 минут. Камерун не сподобился на финальный штурм. Швейцария уверенно довела матч до победы. Для Камеруна поражение стало восьмым подряд на чемпионатах мира.

Видеообзор матча Швейцария — Камерун