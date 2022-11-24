Дивеев об игре с Акинфеевем: «Игорь начал мне пихать: нельзя, чтобы мяч проскакивал в очко – рикошет неудобен»

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Игорь Дивеев рассказал о взаимодействии на поле с вратарем Игореем Акинфеевым.

– Комфортно ли вам выступать с вратарями сборной после игр с Акинфеевым?

– Например, у Акинфеева требование такое: если игрок бьет, то ты перекрываешь один угол, а он уже дальше ждет.

Это сам Игорь мне сказал, когда я только начал играть за ЦСКА. Он мне начал пихать. Нельзя, чтобы мяч проскакивал в очко, потому что это самое неудобное, когда рикошет.

Я говорю: «А как мне действовать?» Он говорит: «Смотри, перекрывай ближнюю штангу. Если мяч справа – перебегаешь чуть-чуть. Если он убегает в центр – там уже второй защитник», – сказал футболист ЦСКА и сборной России в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.

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