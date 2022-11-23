Вингер «Оренбурга» Марин о России: «Безумно холодно! Пришлось впервые закупиться теплой одеждой – в Коста-Рике покупал только одежду для пляжа»
Костариканский вингер «Оренбурга» Джимми Марин поделился впечатлениями от России.
– Какие стереотипы о России слышал, пока не оказался тут?
– Только одно: Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку.
– Каково тут на самом деле?
– Безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург.
– Но здесь же холодно.
– Безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому. Там вообще нет снега.
– В Израиле, где ты тоже играл, тоже тепло.
– Да. Там, как и дома, покупал только одежду для пляжа! А тут пришлось впервые в жизни закупиться теплой одеждой. Ничего, уже привык к русским морозам, – сказал Марин.
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