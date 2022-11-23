79% игроков в Fantasy на Sports.ru сделали Месси капитаном в своих командах

Из почти 28 000 команд в Fantasy на Sports.ru взяли в свою команду на 1-й тур 11 397 игроков.

Интересно, что трое игроков оставили Месси на скамейке запасных. Почти 79% участников Fantasy-турнира, кто взял Лео в свои команды, сделали его капитаном. Месси, забивший с пенальти, набрал 7 очков в 1-м туре, у тех, кто сделал его капитаном, очки удвоились.

В это же время решили добавить к себе в состав 8 801 Fantasy-менеджеров, в основе выпустили сразу 8 796 игроков, а доверили капитанскую повязку французу только 2 599. Мбаппе отблагодарил тех, кто в него поверил: гол и пас дали 10 очков, а капитанство позволило их удвоить.

Если Месси и Мбаппе все же порадовали игроков принесенными Fantasy-очками, то вот немногих, кто ему доверился, огорчил. Польский нападающий попал в команду 1 270 пользователей, а капитанство ему доверили чуть менее 11% из них. Отсутствие атакующих Fantasy-действий и незабитый пенальти суммарно дали лишь 1 очко поляку.

Фото: cnn.com

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