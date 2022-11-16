Германия — Япония: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче группы E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Германии и Японии. Поединок пройдет на стадионе «Халифа Интернэйшнл» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Германия – Япония

Во сколько матч Германия – Япония

Стали известны стартовые составы команд.

Германия: Нойер – Раум, Шлоттербек, Зюле, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Мюллер, Гнабри, Хавертц – Мусиала.

Япония: Гонда – Нагатомо, Итакира, Кубо, Сакаи, Йошида – Эндо, Танака, Камада, Ито – Маэда.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Испании и Коста-Рики, которые сыграют в 19.00.