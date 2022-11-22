«Арсенал», «Аякс» и «Монако» интересуются полузащитником «Палмейрас» Данило. Сумма трансфера – 24 млн евро

«Арсенал», «Аякс» и поборются за полузащитника Данило дос Сантоса.

«Арсенал» уже интересовался игроком, но «Палмейрас» не были заинтересованы в продаже, пока не станут чемпионами Бразилии. ESPN утверждает, что с завоеванием 11-го чемпионского титула «Палмейрас» смягчили свою позицию по Данило, а это привело к возрождению интереса со стороны «Арсенала».

Лондонский клуб находится в контакте с бразильским клубом, но сталкивается с конкуренцией со стороны , который намерен направить официальное предложение клубу перед началом зимнего трансферного окна. Также интерес к 21-летнему полузащитнику проявляет «Монако».

«Палмейрас» владеют 80% прав на игрока и просят за Данило 20 миллионов евро. Однако остальные 20% принадлежат родному клубу игрока «Кахасейрас». Таким образом, трансфер полузащитника обойдется в 24 миллиона евро, однако эта цифра может уменьшиться, если удастся договориться с «Кахасейрас».