«Арсенал», «Аякс» и «Монако» интересуются полузащитником «Палмейрас» Данило. Сумма трансфера – 24 млн евро
«Арсенал», «Аякс» и «Монако» поборются за полузащитника «Палмейрас» Данило дос Сантоса.
«Арсенал» уже интересовался игроком, но «Палмейрас» не были заинтересованы в продаже, пока не станут чемпионами Бразилии. ESPN утверждает, что с завоеванием 11-го чемпионского титула «Палмейрас» смягчили свою позицию по Данило, а это привело к возрождению интереса со стороны «Арсенала».
Лондонский клуб находится в контакте с бразильским клубом, но сталкивается с конкуренцией со стороны «Аякса», который намерен направить официальное предложение клубу перед началом зимнего трансферного окна. Также интерес к 21-летнему полузащитнику проявляет «Монако».
«Палмейрас» владеют 80% прав на игрока и просят за Данило 20 миллионов евро. Однако остальные 20% принадлежат родному клубу игрока «Кахасейрас». Таким образом, трансфер полузащитника обойдется «Арсеналу» в 24 миллиона евро, однако эта цифра может уменьшиться, если удастся договориться с «Кахасейрас».
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