Тренер США Берхалтер про 1:1 с Уэльсом: «Мы отдали все силы и шли вперед до конца»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер подвел итоги матча с Уэльсом (1:1) на .

«Обе команды яростно бились за победу. Мы отдали на поле все силы.

Думаю, мы в какой-то момент немного снизили давление, а Уэльс его усилил.

У нас были хорошие возможности в результате контратак. В целом, как мне кажется, парни хорошо сыграли. Мы шли вперед до конца.

Нам стало сложно, когда начал забрасывать мяч вперед и опережать нас на подборе», – сказал Берхалтер.