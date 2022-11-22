Тренер США Берхалтер про 1:1 с Уэльсом: «Мы отдали все силы и шли вперед до конца»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер подвел итоги матча с Уэльсом (1:1) на ЧМ-2022.
«Обе команды яростно бились за победу. Мы отдали на поле все силы.
Думаю, мы в какой-то момент немного снизили давление, а Уэльс его усилил.
У нас были хорошие возможности в результате контратак. В целом, как мне кажется, парни хорошо сыграли. Мы шли вперед до конца.
Нам стало сложно, когда Уэльс начал забрасывать мяч вперед и опережать нас на подборе», – сказал Берхалтер.
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