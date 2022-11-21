Роналду о ЧМ-2022: «Даже если выиграет Португалия, споры о лучшем игроке не утихнут. Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток»

рассказал, решит ли победа на вопрос о лучшем игроке в истории.

«Не вижу в этом ничего особенного. Эти споры никогда не утихнут, даже если Португалия выиграет чемпионат мира.

Кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше – такова жизнь. Кто-то предпочитает блондинок, кому-то нравятся брюнетки, и так будет всегда.

Конечно, я амбициозен и хотел бы выиграть эту гонку, но даже если я больше ничего в своей карьере не выиграю, я все равно буду счастлив», – сказал нападающий и сборной .