Роналду о ЧМ-2022: «Даже если выиграет Португалия, споры о лучшем игроке не утихнут. Кто-то предпочитает блондинок, кто-то – брюнеток»
Криштиану Роналду рассказал, решит ли победа на ЧМ-2022 вопрос о лучшем игроке в истории.
«Не вижу в этом ничего особенного. Эти споры никогда не утихнут, даже если Португалия выиграет чемпионат мира.
Кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше – такова жизнь. Кто-то предпочитает блондинок, кому-то нравятся брюнетки, и так будет всегда.
Конечно, я амбициозен и хотел бы выиграть эту гонку, но даже если я больше ничего в своей карьере не выиграю, я все равно буду счастлив», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
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