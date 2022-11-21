Мартин Брэйтуэйт: «Дания – серьезный претендент на победу на ЧМ-2022. Большие свершения в нашей ДНК – вспомните викингов»

Форвард сборной Дании Мартин Брэйтуэйт заявил о намерении выиграть .

«Датчане настолько скромные, что никогда не скажут, что способны на большие свершения, хотя это заложено в нашу ДНК – вспомните викингов.

Иногда мы слишком скромные. Не хватает, скажем, не высокомерия, а уверенности в себе.

Но в головах игроков и жителей страны кое-что изменилось, и появилось понимание, что нам это действительно под силу, что мы действительно хороши. Раньше достаточно было выиграть пару матчей, и все были рады. А теперь говорят: «Вау, наша команда вообще-то способна победить».

Это не значит, что мы самоуверенные, есть и скромность, и усердная работа. Вот почему мы серьезные претенденты на титул», – сказал футболист .