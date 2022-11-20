США — Уэльс: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В последнем матче второго игрового дня на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные США и Уэльса. Встреча пройдет на стадионе «Ахмад-бин-Али» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч США – Уэльс

Во сколько матч США – Уэльс

Стали известны стартовые составы команд.

США: Тернер – Дест, Рим, Циммерман, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Веа, Сарджент.

Уэльс: Хеннесси – Робертс, Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс – Ампаду, Рэмзи, Уилсон, Джеймс – Бэйл.

Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды Англии и Ирана.