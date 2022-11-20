Геркус об игре России с Узбекистаном: «Пресный, неинтересный футбол»

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Илья Геркус оценил выступление сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне – пресный, неинтересный футбол.

Впрочем, наверняка будут и другие мнения», – сказал президент «Торпедо».

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