Стриминг WASD запускает «Футбол на диване» – это шанс начать карьеру комментатора, море призов и уникальный контент от «Амкала», 2DROTS и «Броуков»

Стриминговая платформа WASD поддержит начинающих спортивных комментаторов. На WASD стартует активность «Футбол на диване» – это не только уникальный контент посвященный футболу, но и возможность заявить о себе начинающим комментаторам.

В период с 20 ноября по 18 декабря любители футбола смогут увидеть в прямом эфире на платформе много уникального спортивного контента с участием медийных лиц и экспертов из мира футбола — известных комментаторов и блогеров.

«Футбол на диване» состоит из нескольких этапов. В период с 20 ноября по 2 декабря на платформе будут стримить известные комментаторы – Карен Адамян, Роман Нагучев и Фёдор Маслов. В режиме видеоподкаста они будут комментировать футбольные матчи в прямом эфире без цензуры. Аудитория увидит искренние эмоции спортивных экспертов и будет иметь возможность разделить их онлайн и пообщаться с ними в чате.

Параллельно на WASD стартует конкурс начинающих комментаторов «Народный Комментатор». Аудитория платформы поборется за телевизор Xiaomi Mi, игровое кресло ThunderX3 и другие призы.

Главной наградой станет возможность прокомментировать матч 1/4 финала ЧМ-2022 вместе с известным комментатором. Все, кто видит в себе силы и желание попробовать себя в роли спортивного комментатора, может в этот период регистрироваться на платформе и показывать свои скиллы в прямом эфире, комментируя матчи ЧМ-2022. Подробную информация о правилах конкурса вы можете найти по ссылке.

Второй этап активности начинается 3 декабря. В этот день на WASD придут любимчики медиа-футбола: «Амкал», 2DROTS и «Броуки»! Уникальный комментаторский контент раскроет блогеров с другой стороны. Они сразятся за призовой фонд в 400 000 рублей. Победителя определят зрители WASD.

Платформа WASD – сервис, где пользователи могут создавать, показывать и смотреть различный контент в режиме реального времени. На WASD действует партнерская программа, после вступления в которую авторы контента могут получать доход с рекламы и платных подписок. Помимо этого на платформе работает система донатов – пользователи могут финансово поддержать понравившихся стримеров.