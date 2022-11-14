«Балтика» Игнашевича лидирует в Первой лиге. Рекордная беспроигрышная серия продлилась до 17 матчей

«Балтика» вышла на первое место в турнирной таблице .

Калининградский клуб победил «Волгарь» (2:1) в матче 18-го тура и продлил рекордную беспроигрышную серию до 17 игр.

Команда тренера проиграла в этом сезоне только в игре первого тура – «Велесу» (1:2).

лидирует в таблице, набрав 35 очков.

На второе место переместилась , которая в 18-м туре проиграла «Родине» (1:3). На счету команды из Владикавказа также 35 баллов. В личной встрече, состоявшей 6 ноября, «Балтика» обыграла «Аланию» со счетом 2:1.

Следующий матч калининградцев запланирован 19 ноября против «Шинника».

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