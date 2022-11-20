«Барселона» после вызова Бальде на ЧМ-2022 хочет поскорее продлить с ним контракт
«Барселона» хочет обезопасить себя от возможной потери защитника Алекса Бальде.
По сведениям Mundo Deportivo, после вызова 19-летнего футболиста в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы нацелены на скорейшее продление контракта. Этот шаг и так планировался, но в связи с новыми обстоятельствами клуб считает необходимым решить вопрос как можно быстрее.
Текущее соглашение Бальде с «блауграной» рассчитано до лета 2024 года. Существенных проблем в переговорах не ожидается.
Защитник провел 12 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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