«Барселона» после вызова Бальде на ЧМ-2022 хочет поскорее продлить с ним контракт

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2022 Алекс Бальде Футбол

«Барселона» хочет обезопасить себя от возможной потери защитника Алекса Бальде.

По сведениям Mundo Deportivo, после вызова 19-летнего футболиста в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы нацелены на скорейшее продление контракта. Этот шаг и так планировался, но в связи с новыми обстоятельствами клуб считает необходимым решить вопрос как можно быстрее.

Текущее соглашение Бальде с «блауграной» рассчитано до лета 2024 года. Существенных проблем в переговорах не ожидается.

Защитник провел 12 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные