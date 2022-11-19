Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я
Сборные Бразилии и Аргентины лидируют в списке фаворитов ЧМ-2022 по версии CBS Sports.
Команда Тите занимает первое место в рейтинге, команда Лионеля Скалони – второе.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Бразилия:
2. Аргентина;
3. Испания;
4. Франция;
5. Нидерланды;
6. Англия;
7. Уругвай;
8. Дания;
9. Германия;
10. Португалия.
Чемпионат мира в Катаре начинается 20 ноября и завершится 18 декабря.
Комментарии