Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я

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Сборные Бразилии и Аргентины лидируют в списке фаворитов ЧМ-2022 по версии CBS Sports.

Команда Тите занимает первое место в рейтинге, команда Лионеля Скалони – второе.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Бразилия:

2. Аргентина;

3. Испания;

4. Франция;

5. Нидерланды;

6. Англия;

7. Уругвай;

8. Дания;

9. Германия;

10. Португалия.

Чемпионат мира в Катаре начинается 20 ноября и завершится 18 декабря.

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