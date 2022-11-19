Тебас о Суперлиге: «Очень опасная концепция. Большие клубы хотят командовать, потому что приносят больше всего прибыли – это как если бы банки отвечали за экономику»

Президент Ла Лиги рассказал об опасности концепции Суперлиги.

«Это очень опасная концепция, которая меня беспокоит, и она будет продолжать существовать. Большие клубы хотят командовать, потому что именно они они приносят больше всего прибыли.

Это как если бы банки отвечали за экономику. Очевидно, что в таком случае общество умрет. Вот что произойдет. Меня беспокоит то, что этим занимается президент . Мы не хотим, чтобы именно они нас защищали. Они хотят, чтобы будущее футбола определяли самые богатые клубы...

Что касается политической серы Европы, то здесь мы спокойнее, они сказали, что не хотят такой модели Суперлиги. То, о чем просят большие клубы, – это то же самое, как если бы в стране все могли решать только самые богатые.

Концепция Суперлиги существует с начала 2000-х годов и будет существовать и впредь. Это очень опасно», – сказал .