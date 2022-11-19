Коло Туре может возглавить «Уиган» после отказа Яя. Он может стать первым главным тренером-африканцем в Англии
Коло Туре может возглавить «Уиган».
Владелец «Уигана» Талаль Аль-Хаммад лично прилетел в Лондон, чтобы договориться с экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити», который в настоящее время помогает Брендану Роджерсу в «Лестере».
41-летний ивуариец может стать первым африканским главным тренером в английском футболе.
Ранее «Уиган» проявлял интерес к брату Коло, Яя Туре, но тот отказался.
Яя Туре с августа является главным тренером «Тоттенхэма» U16.
«Уиган» занимает 22 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
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