Коло Туре может возглавить «Уиган» после отказа Яя. Он может стать первым главным тренером-африканцем в Англии

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Коло Туре может возглавить «Уиган».

Владелец «Уигана» Талаль Аль-Хаммад лично прилетел в Лондон, чтобы договориться с экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити», который в настоящее время помогает Брендану Роджерсу в «Лестере».

41-летний ивуариец может стать первым африканским главным тренером в английском футболе.

Ранее «Уиган» проявлял интерес к брату Коло, Яя Туре, но тот отказался.

Яя Туре с августа является главным тренером «Тоттенхэма» U16.

«Уиган» занимает 22 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

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