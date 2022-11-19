Коло Туре может возглавить «Уиган» после отказа Яя. Он может стать первым главным тренером-африканцем в Англии

Коло Туре может возглавить «Уиган».

Владелец Талаль Аль-Хаммад лично прилетел в Лондон, чтобы договориться с экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити», который в настоящее время помогает в .

41-летний ивуариец может стать первым африканским главным тренером в английском футболе.

Ранее «Уиган» проявлял интерес к брату Коло, Яя Туре, но тот отказался.

с августа является главным тренером U16.

«Уиган» занимает 22 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.