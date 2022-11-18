Радимов, Сторожук, Гаранин, Василенко и Хазов – кандидаты на пост тренера «Пари НН»
5 специалистов претендуют на пост главного тренера «Пари НН».
Как пишет Иван Карпов, в список кандидатов входят экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, а также Олег Василенко, ранее работавший с «Факелом», нынешний тренер «Краснодара» Александр Сторожук и Антон Хазов, который стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Михаила Галактионова из «Пари НН».
Отмечается, что Сторожук сам предложил свою кандидатуру, и «Пари НН» взял ее на рассмотрение.
До конца ноября «Пари НН» не планирует принимать решений по поводу назначения нового главного тренера. Это произойдет в декабре.
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