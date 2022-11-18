Игрокам академии «ПСЖ» рассказали о гомофобии. Цель – «разрушение стереотипов для борьбы с дискриминацией»
Игрокам академии «ПСЖ» рассказали о проблеме гомофобии.
Футболисты «Пари Сен-Жермен» U14 и U15 приняли участие в образовательных семинарах, организованных ассоциацией SOS Homophobie, в рамках гражданской и культурной программы Fondaction du football.
Целью было «разрушение стереотипов для более эффективной борьбы с дискриминацией путем проведения дебатов с участием всех заинтересованных сторон».
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