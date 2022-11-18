Игрокам академии «ПСЖ» рассказали о гомофобии. Цель – «разрушение стереотипов для борьбы с дискриминацией»

Игрокам академии «ПСЖ» рассказали о проблеме гомофобии.

Футболисты U14 и U15 приняли участие в образовательных семинарах, организованных ассоциацией SOS Homophobie, в рамках гражданской и культурной программы Fondaction du football.

Целью было «разрушение стереотипов для более эффективной борьбы с дискриминацией путем проведения дебатов с участием всех заинтересованных сторон».