Демичелис возглавил «Ривер Плейт». Контракт экс-защитника «Сити», «Баварии» и Аргентины – до 2025-го

возглавил аргентинский .

Экс-защитник «Манчестер Сити», «Баварии» и сборной Аргентины подписал контракт до 2025 года.

41-летний специалист впервые стал главным тренером взрослой команды. С 2019 по 2021 год он работал в «Баварии» U19, а с 2021-го – в «Баварии-2».

«Ривер Плейт» был первым профессиональным клубом Демичелиса в игровой карьере. Аргентинец выступал за него с 1998 по 2003 год.

Фото: twitter.com/RiverPlate