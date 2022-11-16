Виллиан об угрозах во время игры за «Коринтианс»: «Иногда ты больше не хочешь играть – думаешь, что за тобой придут, если ты проведешь плохой матч»

рассказал, что подвергался угрозам во время выступлений за .

«Это тяжело, потому что иногда ты даже не хочешь больше играть. Потому что ты начинаешь думать, что если проведешь плохую игру, за тобой придут. Придут за твоей семьей. Так что иногда ты даже не хочешь играть.

Мы играем для того, чтобы делать все, что в наших силах, но у нас не всегда бывает хороший день. Это нормально. И это сильно влияет на нашу игру на поле.

Иногда ты боишься что-то сделать на поле, потому что, если сделаешь это плохо или допустишь ошибку, после игры за тобой придут. Придут за семьей. Это нехорошо», – сказал полузащитник в рамках проекта ФИФА, посвященного терпимости в социальных сетях и психическому здоровью игроков.