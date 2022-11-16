Родриго: «У Бразилии есть все, чтобы выиграть ЧМ, но есть и другие сильные сборные»

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Родриго оценил шансы сборной Бразилии на победу в ЧМ-2022.

– На ЧМ-2022 нет явного фаворита, но Бразилия фигурирует во всех опросах. Помогает то, что у вас пять звезд на футболках?

– Нас нельзя считать фаворитами исключительно из-за того, что у нас пять звезд. Мы среди лучших, это однозначно, но есть и другие отличные сборные.

На чемпионате мира не бывает одного фаворита, поскольку есть и другие сильные команды. Мы осознаем, что у нас очень сильная команда и у нас есть все, чтобы выиграть чемпионат мира, – сказал хавбек сборной Бразилии.

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