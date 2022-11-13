Минспорта Ирана требует не включать Азмуна в заявку на ЧМ-2022 из-за поддержки протестов (IranWire)

Нападающий Сердар Азмун может не попасть в заявку сборной на ЧМ-2022.

Министерство спорта оказывает давление на главного тренера и требует убрать футболиста «Байера» из итогового списка из-за того, что тот поддерживал антиправительственные протесты, пишет IranWire. Глава Федерации футбола Ирана также просил его не приглашать Азмуна на турнир в Катаре.

По информации журналиста Науэля Ланзона, Кейруш отменил пресс-конференцию, на которой собирался объявить состав на ЧМ-2022. Также он сообщает, что завтра ожидается прибытие Азмуна в Доху.

В текущем сезоне бывший форвард «Зенита» провел 8 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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