«ПСЖ» сыграет с лого, призывающим к миру, в память о жертвах терактов в Париже в 2015 году
«ПСЖ» сегодня почтит память жертв терактов, случившихся 13 ноября 2015 года в Париже.
На матч 15-го тура Лиги 1 против «Осера» футболисты парижан выйдут в футболках со специальным лого, призывающим к миру.
Оно нанесено на форму «ПСЖ» в память о жертвах терактов, случившихся в Париже ровно семь лет назад.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Тогда почти одновременно случилось несколько атак в разных районах Парижа: у стадиона «Стад де Франс» были взрывы, посетителей нескольких ресторанов расстреляли, а в концертном зале «Батаклан» около 100 человек захватили в заложники.
В результате терактов погибли более 130 человек, более чем 350 человек пострадали. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции.
Матч «ПСЖ» с «Осером» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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