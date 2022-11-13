«ПСЖ» сыграет с лого, призывающим к миру, в память о жертвах терактов в Париже в 2015 году

сегодня почтит память жертв терактов, случившихся 13 ноября 2015 года в Париже.

На матч 15-го тура Лиги 1 против футболисты парижан выйдут в футболках со специальным лого, призывающим к миру.

Оно нанесено на форму «ПСЖ» в память о жертвах терактов, случившихся в Париже ровно семь лет назад.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Тогда почти одновременно случилось несколько атак в разных районах Парижа: у стадиона «Стад де Франс» были взрывы, посетителей нескольких ресторанов расстреляли, а в концертном зале «Батаклан» около 100 человек захватили в заложники.

В результате терактов погибли более 130 человек, более чем 350 человек пострадали. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции.

Матч «ПСЖ» с «Осером» начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Выключите свет, иначе мы можем стать целью». Теракты около стадиона в Париже

Спортивный мир вспоминает жертв терактов в Париже