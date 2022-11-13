Нагельсманн о 10 победах «Баварии» подряд: «Надеюсь, продолжим после Рождества. Все возможно в этом сезоне»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Шальке» (2:0).
Мюнхенцы в 15-м туре Бундеслиги продлили победную серию до 10 игр, общий счет – 38:9.
«Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе после Рождества. В этом сезоне все возможно. Также перерыв хорошо подойдет для анализа и оценки.
Мусиала значительно прибавил и провел выдающуюся первую половину сезона. У него очень быстрые ноги, он очень талантлив. Мы все рады, что он играет за нас», – сказал Нагельсманн в эфире Sky Sport Deutschland.
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