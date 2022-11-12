Мусиала провел 100 матчей за «Баварию» быстрее всех с основания Бундеслиги. Хавбеку 19 лет
Полузащитник Джамал Мусиала в 19 лет и 259 дней побил рекорд «Баварии».
Он стал самым молодым футболистом с момента основания Бундеслиги, добравшимся до отметки в 100 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах.
Юбилейной стала игра «Баварии» против «Шальке» (1:0, первый тайм) в 15-м туре чемпионата Германии. В ней он отметился голевым пасом.
В текущем сезоне Мусиала принял участие в 14 матчах Бундеслиги и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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