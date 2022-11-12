Клопп о трансферах: «Ничто не дешевеет, иногда приходится тратить. То, как действовал «Ливерпуль», привело нас в наше нынешнее положение»

высказался о трансферной стратегии «Ливерпуля».

«В той структуре, которая у нас была, мы, очевидно, могли тратить деньги, но нам всегда приходилось смотреть и спрашивать: «Сколько мы заработали?» Так было всегда, это было ясно.

Мы все знаем, как мы осуществили два самых крупных трансфера в прошлом – купили и ван Дейка: мы получили немного денег от «Барселоны» [за Коутиньо] и потратили их с умом, я бы сказал.

На мой взгляд, то, как мы действовали до сих пор, привело нас в наше нынешнее положение. Но свежие деньги – это не ошибка, позвольте мне сказать так. Ничто не дешевеет, и не только из-за уровня инфляции. Иногда приходится тратить.

Мы рады дать шанс всем нашим молодым ребятам, и я очень уверен в том влиянии, которое они окажут в будущем, но время от времени нужно использовать игроков проверенного качества. И в идеальном мире они тоже молодые, а не 35-летние!» – сказал главный тренер .