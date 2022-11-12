Бензема привез «Золотой мяч» на игру «Лиона». Он выступал за команду до 2009-го

Форвард привез в свой бывший клуб.

Нападающий продемонстрировал полученную им награду перед игрой , выпускником академии которого он является. Команда принимала «Ниццу» (1:1) в рамках 15-го тура Лиги 1.

Бензема играл за «Лион» с 2004 по 2009 год, после чего перешел в «Реал» за 35+6 млн евро. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Изображения: twitter.com/brfootball