Бензема привез «Золотой мяч» на игру «Лиона». Он выступал за команду до 2009-го

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Форвард «Реала» Карим Бензема привез «Золотой мяч» в свой бывший клуб.

Нападающий продемонстрировал полученную им награду перед игрой «Лиона», выпускником академии которого он является. Команда принимала «Ниццу» (1:1) в рамках 15-го тура Лиги 1.

Бензема играл за «Лион» с 2004 по 2009 год, после чего перешел в «Реал» за 35+6 млн евро. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Изображения: twitter.com/brfootball

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