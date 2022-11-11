Рязанцев перед «Зенитом»: «Торпедо» сделает все для победы. Как показал «Ахмат», его можно победить»

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Александр Рязанцев высказался в преддверии матча «Торпедо» с «Зенитом».

Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

«Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом. Сделаем все, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить.

К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное — плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков. Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал полузащитник «Торпедо».

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