Рязанцев перед «Зенитом»: «Торпедо» сделает все для победы. Как показал «Ахмат», его можно победить»
Александр Рязанцев высказался в преддверии матча «Торпедо» с «Зенитом».
Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир РПЛ.
«Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом. Сделаем все, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить.
К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное — плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков. Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал полузащитник «Торпедо».
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