Рязанцев перед «Зенитом»: «Торпедо» сделает все для победы. Как показал «Ахмат», его можно победить»

высказался в преддверии матча «Торпедо» с «Зенитом».

Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир .

«Жду, что на матч с придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом. Сделаем все, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал , его можно победить.

К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное — плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков. Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал полузащитник .