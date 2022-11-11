Сборные ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей не старше 17 лет сыграли на турнире в Евпатории при поддержке Минспорта РФ

В Евпатории прошел турнир «Кубок нового поколения».

В нем приняли участие сборные команды футболистов не старше 17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя.

Пятидневные соревнования, проведенные при поддержке и Министерства спорта Республики Крым, организаторы посвятили Дню народного единства.

По итогам турнира победу одержала команда ДНР, в решающем матче минимально обыграв сборную Крыма со счетом 4:3. Третье место у команды ЛНР.

«Главным итогом соревнований стало укрепление дружбы, взаимопонимания и товарищества между ребятами», – подчеркнула глава Евпатории Эммилия Леонова, поздравляя юных спортсменов с завершением турнира.

«Это здорово. Для всех нас это волнительное и фундаментальное событие. Мы его очень ждали и готовились. Я думаю, что этот турнир стал началом развития футбола Крыма и воссоединенных территорий в совершенно новом формате», – заявил почетный президент Академии футбола Крыма Юрий Ветоха.