Сборные ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей не старше 17 лет сыграли на турнире в Евпатории при поддержке Минспорта РФ
В Евпатории прошел турнир «Кубок нового поколения».
В нем приняли участие сборные команды футболистов не старше 17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя.
Пятидневные соревнования, проведенные при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Республики Крым, организаторы посвятили Дню народного единства.
По итогам турнира победу одержала команда ДНР, в решающем матче минимально обыграв сборную Крыма со счетом 4:3. Третье место у команды ЛНР.
«Главным итогом соревнований стало укрепление дружбы, взаимопонимания и товарищества между ребятами», – подчеркнула глава Евпатории Эммилия Леонова, поздравляя юных спортсменов с завершением турнира.
«Это здорово. Для всех нас это волнительное и фундаментальное событие. Мы его очень ждали и готовились. Я думаю, что этот турнир стал началом развития футбола Крыма и воссоединенных территорий в совершенно новом формате», – заявил почетный президент Академии футбола Крыма Юрий Ветоха.
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