Бальде начнет тренироваться со «Спартаком» на следующей неделе. Форвард дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля

Теги Спартак премьер-лига Россия допинг Федерико Пасторелло Кейта Бальде агенты Р-Спорт Футбол

Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнет тренироваться со «Спартаком».

17 сентября красно-белые сообщили, что игрок дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

«Бальде Кейта приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», – сообщил Федерико Пасторелло.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»

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