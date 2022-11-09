Бальде начнет тренироваться со «Спартаком» на следующей неделе. Форвард дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля

Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнет тренироваться со .

17 сентября красно-белые сообщили, что игрок дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

«Бальде Кейта приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», – сообщил .

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»