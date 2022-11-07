У Беллингема случился конфликт с Хуммельсом и Шлоттербеком во время матча с «Бохумом». Джуд активно прессинговал, когда «Дортмунд» играл в меньшинстве из-за травмы Озджана

поспорил с партнерами во время игры.

На 60-й минуте матча Бундеслиги против (3:0) полузащитник Салих Озджан был вынужден покинуть поле – ему разбили нос в столкновении. Дортмундцы остались в меньшинстве, пока Озджану оказывали помощь. Тем не менее Беллингем продолжал идти вперед и активно прессинговать вместо того, чтобы защищаться.

Это не понравилось защитникам Нико Шлоттербеку и , они высказали англичанину недовольство, но тот не послушал партнеров, а продолжил препираться с ними. Во избежание конфликта игрокам «Боруссии» Грегору Кобелю и пришлось успокаивать Беллингема.

Этот эпизод не попал в трансляцию матча, но позже его показали в эфире передачи Stahlwerk Doppelpass.

После игры Шлоттербек прокомментировал этот эпизод.

«Когда Салиха Озджана не было на поле, мы слишком сильно прессинговали. Мы были в меньшинстве. Мы все были немного расстроены из-за этого.

Джуда нужно было успокоить. Но это часть игры. Мы одна команда. Мы выиграли 3:0. Все хорошо. У нас нет никаких разногласий ни с одним игроком», – сказал защитник.