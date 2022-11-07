«Венеция» объявила о назначении Ваноли. Контракт экс-тренера «Спартака» – до 2024 года

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Паоло Ваноли возглавил «Венецию».

Бывший главный тренер «Спартака» подписал с итальянским клубом контракт до конца сезона-2023/24. 

После 12 проведенных туров «Венеция» набрала 9 очков и занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

В клубе играет российский полузащитник Денис Черышев. В 8 матчах за клуб в Серии В он забил 3 мяча. 

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Он выиграл с московским клубом Кубок России. 

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