возглавил «Венецию».

Бывший главный тренер подписал с итальянским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

После 12 проведенных туров набрала 9 очков и занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

В клубе играет российский полузащитник Денис Черышев. В 8 матчах за клуб в Серии В он забил 3 мяча.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Он выиграл с московским клубом Кубок России.