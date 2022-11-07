Руководитель отдела развития «Сочи» о Fan ID: «Мы наиболее пострадавший клуб. Летом ломились пляжи, но на стадион люди не шли. Вряд ли кто-то идет на пляж с паспортом»

Руководитель отдела развития «Сочи» высказался о Fan ID.

– Как в нынешних обстоятельствах формулируете себе задачу по количеству болельщиков на трибунах?

– Вот у меня в руках статистика проданных билетов на матч с «Уралом». Дай бог, будет три тысячи зрителей. Поэтому планы не строю, испытываю только боль.

При этом стоит учесть, что в следующем году в Москве и Петербурге введут Fan ID, и получившие карту болельщика любители футбола из этих городов, приезжая к нам, уже будут иметь возможность без труда попасть на трибуны.

До того момента считаю «Сочи» самым пострадавшим клубом от введения этой системы. Потому что летом у нас от количества туристов ломились пляжи и отели, но на стадион люди не приходили. Согласитесь, вряд ли можно найти человека, который пойдет на пляж с паспортом или свидетельством о рождении детей.

До сих пор наша главная проблема – информирование граждан. Многие из них и сейчас не понимают, что это и зачем. Поэтому, когда через эту историю пройдут мегаполисы, большинство будет четко понимать, как эта система работает.

Поэтому считаю, что стоило пойти по противоположному пути – сначала прогнать карту болельщика через мегаполисы и уже затем подключать регионы.

– У болельщиков ЦСКА, «Спартака», «Зенита» есть любимые выезды – в Самару, Ростов-на-Дону и другие южные города. ведь в этом плане тоже крутой город?

– Согласен, все москвичи к нам охотно ездят. Еще год назад перелет из столицы занимал пару-тройку часов, а билеты можно было поймать за полторы тысячи рублей. На машине по скоростной трассе народ спокойно едет.

Мы были готовы к этому трафику. У нас есть специальный пакет для приезжих болельщиков. Он называется «Футбольный уик-энд» и включает в себя целый комплекс услуг, начиная с проживания и трансфера из аэропорта и заканчивая экскурсией и VIP-ложей.

Ребята, которые не хотят запариваться, покупают такой пакет, и мы все за них организовываем.

Еще раз подчеркну. Когда наша команда только вышла в премьер-лигу, она еще была ноунеймом, но уже тогда на матчи с командами вроде «Уфы» приходили по 11 тысяч зрителей, ЦСКА и «Локомотив» собирали по 12-15 тысяч, а на «Зените» мы сделали рекорд – 34 тысячи. Если бы этого в моей жизни не было, я бы, наверное, думал, что нам просто не везет или мы сами очень слабые, – сказал Александр Ким.