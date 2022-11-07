Из «МЮ» уйдет глава отдела футбольных операций. Он проработал в клубе более десяти лет

Глава отдела футбольных операций Алан Доусон покидает свой пост.

Ожидается, что Доусон в скором времени уйдет из структуры клуба, однако эта информация пока не подтверждена.

Доусон находился в системе клуба более десяти лет. С 2017 года он возглавил отдел футбольных операций клуба.

Его обязанности были связаны, в основном, с вопросами логистики и инфраструктуры, включая поездки, тренировочные площадки и вопросы безопасности.