Из «МЮ» уйдет глава отдела футбольных операций. Он проработал в клубе более десяти лет

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Глава отдела футбольных операций «Манчестер Юнайтед» Алан Доусон покидает свой пост.

Ожидается, что Доусон в скором времени уйдет из структуры клуба, однако эта информация пока не подтверждена.

Доусон находился в системе клуба более десяти лет. С 2017 года он возглавил отдел футбольных операций клуба.

Его обязанности были связаны, в основном, с вопросами логистики и инфраструктуры, включая поездки, тренировочные площадки и вопросы безопасности.

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