Из «МЮ» уходит директор по переговорам Джадж. Он работает в клубе с 2014-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия отставки Эд Вудворд Футбол

Директор «Манчестер Юнайтед» по переговорам Мэтт Джадж покидает клуб.

Функционер уже подал уведомление об увольнении, которое произойдет по окончании сезона, сообщает The Athletic.

Джадж работает в «МЮ» с лета 2014 года и отвечает в клубе за процесс переговоров и подписание контрактов.

По данным источника, уход Джаджа связан с назначением Эрика тен Хага («Аякс») на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

Также на его увольнение повлиял уход Эда Вудворда с поста вице-президента клуба, при этом Джадж считался его правой рукой.

Ожидается, что первое время функции Джаджа будет исполнять его заместитель Джон Мертаф.

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