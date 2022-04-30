Из «МЮ» уходит директор по переговорам Джадж. Он работает в клубе с 2014-го

Директор «Манчестер Юнайтед» по переговорам Мэтт Джадж покидает клуб.
Функционер уже подал уведомление об увольнении, которое произойдет по окончании сезона, сообщает The Athletic.
Джадж работает в «МЮ» с лета 2014 года и отвечает в клубе за процесс переговоров и подписание контрактов.
По данным источника, уход Джаджа связан с назначением Эрика тен Хага («Аякс») на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.
Также на его увольнение повлиял уход Эда Вудворда с поста вице-президента клуба, при этом Джадж считался его правой рукой.
Ожидается, что первое время функции Джаджа будет исполнять его заместитель Джон Мертаф.