Из «МЮ» уходит директор по переговорам Джадж. Он работает в клубе с 2014-го

Директор по переговорам Мэтт Джадж покидает клуб.

Функционер уже подал уведомление об увольнении, которое произойдет по окончании сезона, сообщает The Athletic.

Джадж работает в «МЮ» с лета 2014 года и отвечает в клубе за процесс переговоров и подписание контрактов.

По данным источника, уход Джаджа связан с назначением Эрика тен Хага («Аякс») на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

Также на его увольнение повлиял уход Эда Вудворда с поста вице-президента клуба, при этом Джадж считался его правой рукой.

Ожидается, что первое время функции Джаджа будет исполнять его заместитель Джон Мертаф.