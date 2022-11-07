«Ювентус» выиграл 4 матча Серии А подряд с общим счетом 8:0 и вышел на 5-е место. «Интер» опустился на 7-е
«Ювентус» в чемпионате Италии одержал четвертую победу подряд.
Команда Массимилиано Аллегри нанесла поражение «Интеру» (2:0) в 13-м туре.
Начиная с 15 октября «бьянконери» обыграли также «Торино» (1:0), «Эмполи» (4:0) и «Лечче» (1:0).
Для «нерадзурри» это поражение стало вторым подряд – 1 ноября они уступили «Баварии» в Лиге чемпионов.
В чемпионате команда Симоне Индзаги опустилась с шестой на седьмую строчку, в то время как «Ювентус» поднялся с седьмой на пятую.
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