«Моуринью сказал мне: «Я лоханулся с тобой». Он кричал, а потом продолжил заниматься своими делами». Экс-игрок «МЮ» Гомес о тренере

Экс-игрок вспомнил, как едва не довел его до слез.

Воспитанник академии «МЮ» периодически привлекался к основе, когда главным тренером был португалец.

«Раньше я никому не рассказывал эту историю. Как-то Моуринью взял меня в состав на кубковый матч после того, как я провел игру за молодежку.

Мы сидели за обеденным столом, он со всеми общался. Затем он посмотрел на меня и сказал: «С тобой я лоханулся».

Он говорил мне: «Ты делал так и так, а надо было так и так». И это перед всей командой.

У меня тогда случались взбучки, но только не от большого босса. Я этого не ожидал. Я был ошарашен.

Спустя какое-то время он перестал кричать и продолжил заниматься своими делами.

Я с места не мог встать. Ребята подходили ко мне, говорили: «Не переживай, просто игнорируй его, он просто хочет добиться реакции от тебя. Такой уж он».

Я был очень молод тогда и думал: «Черт возьми, он меня ненавидит». Я вернулся к себе в номер и позвонил отцу. Я едва не плакал», – сказал полузащитник, который сейчас играет за .