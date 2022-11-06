«Хабиб набрал президенту «ПСЖ» после гола Макарова и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Гендиректор Eagles Sports Management об игре Дениса

Гендиректор Eagles Sports Management рассказал о звонке Хабиба Нурмагомедова в .

– Неужели Хабиб действительно футбол любит больше, чем ММА?

– Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт.

Даже сейчас, на тяжелых сборах в Дубае, мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.

В прошлом году был матч – «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту «ПСЖ» [ ‑Хелайфи] и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию».

Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории, – сообщил Магомед Магомедов.