«Хабиб набрал президенту «ПСЖ» после гола Макарова и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Гендиректор Eagles Sports Management об игре Дениса
Гендиректор Eagles Sports Management рассказал о звонке Хабиба Нурмагомедова в «ПСЖ».
– Неужели Хабиб действительно футбол любит больше, чем ММА?
– Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт.
Даже сейчас, на тяжелых сборах в Дубае, мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.
Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.
В прошлом году был матч «Рубин» – «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту «ПСЖ» [Нассеру Аль‑Хелайфи] и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию».
Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории, – сообщил Магомед Магомедов.
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