Гол хавбека «Динамо» Макарова «Уралу» признан Winline голом месяца в Мир РПЛ. Болельщики проголосовали за мяч Соболева «Зениту»

Гол полузащитника признан лучшим в сентябре в Мир РПЛ.

Макаров отличился на 59-й минуте матча 8-го тура чемпионата против (2:1). Представители лиги признали этот гол лучшим за месяц, он набрал 3 голоса из 5.

В голосовании экспертов «Матч Премьер» 1-е место занял хавбек Ираклий Квеквескири, чей гол в матче с «Локомотивом» набрал 2 голоса.

В голосовании болельщиков победил гол нападающего в ворота «Зенита». По правилам конкурса решающим стал выбор экспертов РПЛ.

В 10 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Макаров забил 2 гола. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.