Гол хавбека «Динамо» Макарова «Уралу» признан Winline голом месяца в Мир РПЛ. Болельщики проголосовали за мяч Соболева «Зениту»

Гол полузащитника «Динамо» Дениса Макарова признан лучшим в сентябре в Мир РПЛ.
Макаров отличился на 59-й минуте матча 8-го тура чемпионата против «Урала» (2:1). Представители лиги признали этот гол лучшим за месяц, он набрал 3 голоса из 5.
В голосовании экспертов «Матч Премьер» 1-е место занял хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири, чей гол в матче с «Локомотивом» набрал 2 голоса.
В голосовании болельщиков победил гол нападающего Александра Соболева в ворота «Зенита». По правилам конкурса решающим стал выбор экспертов РПЛ.
В 10 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Макаров забил 2 гола. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.