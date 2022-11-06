«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы обошли «Унион», проигравший «Байеру» 0:5

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«Бавария» стала лидером чемпионата Германии после 13-го тура.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «Герту» (3:2) и набрала 28 очков.

«Унион», лидировавший до этого тура, потерпел крупное поражение от «Байера» – 0:5. Для леверкузенцев, которых тренирует Хаби Алонсо, это первая победа за семь матчей.

У берлинской команды осталось 26 очков. Сегодня ее может сместить на третье место «Фрайбург» – в случае победы над «Кельном».

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